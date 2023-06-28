Происшествия

Двое пьяных порховичей захотели добавки и продали ворованный аккумулятор

Двоих мужчин, которые похитили имущество из жилого дома, будут судить в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установили, что 23 апреля пьяные мужчины проникли в квартиру соседа и похитили аккумуляторную батарею от автомобиля и зарядное устройство к ней. Это имущество они продали, чтобы на вырученные деньги приобрести алкоголь.

Прокурор утвердил в их отношении обвинительное заключение. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание, в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.