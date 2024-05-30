Экономика

Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет

Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина.

«Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — говорится в заявлении.

Работу над законопроектом продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.

Во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц, пишет РИА Новости.

Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.

Новая система будет пятиступенчатой:

базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей;

при доходе от 2,4 миллиона рублей до пяти миллионов рублей ставка составит 15%;

доход от пяти до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18%;

при доходе от 20 до 50 миллионов рублей ставка достигнет 20%;

доход свыше 50 миллионов рублей будет облагаться налогом в 22%.

Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.

При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый «кешбэк». Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%.