Происшествия

Машинист погиб на заводе по производству извести в Порхове

Прокуратура Порховского района направила в суд заявление о взыскании морального вреда с работодателя в интересах несовершеннолетних детей погибшего на производстве работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прокуратура провела проверку по факту гибели машиниста конвейера ООО «Известпром» на рабочем месте, в ходе которой установила обоюдную вину в случившемся и самого работника, и работодателя, который не обеспечил надлежащий контроль за действиями подчиненного.

С учетом всех обстоятельств, в том числе использования на производстве оборудования, являющегося источником повышенной опасности, наличия несовершеннолетних детей у работника, - в суд направили исковое заявление о взыскании с организации в их пользу компенсации морального вреда.