Происшествия

Гдович забрал телефон у ветерана-инвалида и попал на скамью подсудимых

46-летнего жителя Гдовского района привлекли к уголовной ответственности за грабеж (часть 1 статьи 161 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

6 мая подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на территории двора одного из домов города Гдова, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшего (инвалида первой группы, в связи с заболеванием, полученным в период военной службы), ограниченного в свободе передвижения и возможности воспрепятствовать действиям подсудимого, поднял в присутствии потерпевшего выроненный им мобильный телефон и забрал гаджет себе, после чего скрылся с места происшествия. Имущественный ущерб составил 4 530 рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, полностью возместил ущерб потерпевшему на стадии производства дознания. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.