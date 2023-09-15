Происшествия

Заблудившийся мужчина смог самостоятельно выйти из печорского леса

Мужчина 1985 года рождения заблудился в лесу вблизи деревни Большая Гверстонь Печорского района 17 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, вечером того же дня он вышел из леса самостоятельно.

В 17:44 силы и средства 23-й поисково-спасательной части (три человека, одна единица техники) выезжали на поиски мужчины, потерявшегося в лесном массиве.

По состоянию на 20:30 поисковые работы были завершены, поскольку мужчина самостоятельно вышел из леса.

Помимо этого, спасатели продолжают искать женщину 1943 года рождения, которая потерялась 14 сентября вблизи деревни Михеево Себежского района. Сегодня, 18 сентября, ее ищет поисково-спасательный отряд города Великие Луки.