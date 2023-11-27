Происшествия

Женщина в Новосокольниках насильно отобрала у собутыльника телефоны и деньги

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» по горячим следам установили горожанку, подозреваемую в совершении сразу двух преступлений - грабежа и кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Местная жительница в ходе застолья в доме на улице Речной украла сотовый телефон у одного из присутствовавших там мужчин. А у второго, открыто, с применением насилия похитила два мобильника и тысячу рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная и ранее судимая за кражу 42-летняя жительница Новосокольников. Похищенные телефоны изъяты.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 и частью 1 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие.