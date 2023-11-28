Происшествия

Золото, планшет и 5 миллионов рублей похитили в Идрице

Жителя Саратова подозревают в совершении квартирной кражи в особо крупном размере в поселке Идрица Себежского района (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В период с 17 по 19 ноября мужчина с помощью стамески проник в квартиру через окно, откуда украл деньги на общую сумму 4 995 000 рублей, два золотых кольца 585 пробы общей стоимостью 18 000 рублей и планшет стоимостью 7 000 рублей. Ценность всего похищенного имущества составила 5 020 000 рублей, что является особо крупным размером.

Завладев краденым, злоумышленник с места совершения преступления скрылся.

Себежский районный суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу с 3 декабря 2023 года, а в случае предъявления обвинения в этот период – по 10 января 2024 года включительно.