Происшествия

Переводом в мобильном приложении юная великолучанка украла 80 тысяч рублей

Прокурор Великих Лук направил в суд уголовное дело в отношении 19-летней жительницы города, которая совершила тайное хищение денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, потерпевший в середине октября, распивая спиртные напитки в компании малознакомых лиц, похвалился крупной суммой денег на своем счету. Спустя некоторое время обвиняемая великолучанка взяла телефон потерпевшего и перевела 80 тысяч рублей на свой банковский счет.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание за подобное преступление в виде лишения свободы на срок до шести лет.