Происшествия

Доверчивые псковичи перевели мошенникам более миллиона рублей

Поддавшись на различные уловки мошенников, несколько жителей Великих Лук и Пыталово лишились в общей сложности более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись мнимыми брокерами и менеджерами. Под предлогами получения дополнительного заработка за счет инвестиций и перепродажи товаров они ввели в заблуждение собеседников, после чего завладели их денежными средствами.

Другие неустановленные люди прибрали к рукам деньги пенсионерки, пообещав, что поспособствуют освобождению ее родственницы от уголовной ответственности за якобы совершенное дорожно-транспортное происшествие.

В результате доверчивые люди не досчитались в совокупности свыше миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется следствие.