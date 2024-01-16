Происшествия

Названа причина пожара в доме на улице Инженерной в Пскове

Стала известна причина пожара, произошедшего в доме №86 на улице Инженерной в Пскове 16 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Напомним, что о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома стало известно в 10:40. Оперативно прибывшие к месту происшествия сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли четырех человек, один из которых ребенок, эвакуировали ещё пятерых. Два человека пострадали при пожаре. Огонь повредил две входные двери. Подъезд закопчен.

По данным ведомства, причиной происшествия стал поджог.