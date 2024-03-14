Пскович украл пять упаковок сыра из магазина на улице Яна Фабрициуса

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который похитил из торгового зала магазина пять упаковок сыра 14 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Яна Фабрициуса около 22.00. На место происшествия направили экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали псковича 1979 года рождения, который похитил из торгового зала упаковки сыра.
По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.