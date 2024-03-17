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Происшествия

Пскович украл из магазина более 10 упаковок сыра и три бутылки водки

18.03.2024 10:47|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который похитил из торгового зала магазина на улице Коммунальной в Пскове продукты и алкоголь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

16 марта около 16:00 на пульт дежурного из магазина на улице Коммунальной поступил сигнал «тревога». На место происшествия направили экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала 11 упаковок сыра и три бутылки водки.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.

Теги: #происшествие #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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