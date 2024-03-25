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Попытку иностранца незаконно попасть в Эстонию пресекли пограничники в Печорском округе

Попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранцем пресекли в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Пограничники задержали мужчину, который собирался нелегально проникнуть в Эстонию в поисках лучших условий жизни в странах Евросоюза. В ходе опроса правонарушителя стало известно, что в приграничный район он прибыл на такси, далее в пешем порядке двигался в направлении государственной границы. Документы на право выезда из Российской Федерации у иностранца отсутствовали.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Правонарушителя заключили под стражу.