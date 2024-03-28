Происшествия

В Москве задержан директор структурного подразделения «Росатома» по делу о взятке

Правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки должностным лицом задержали в Москве директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова, а также первого заместителя генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, фигурантам дела о взяточничестве предъявлено обвинение.

«В ходе проведения оперативно-розыскной деятельности были задержаны Сахаров Геннадий Станиславович и Кокосадзе Элгуджи Леванович. После проведения следственных действий им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) соответственно. Следствие выйдет в суд с просьбой об аресте фигурантов дела», - рассказал собеседник агентства.