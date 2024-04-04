Культура

Группа «Сердце тру» станет участником фестиваля «Добрый рок» под Псковом

Группа из Санкт-Петербурга «Сердце тру» по итогам отборочного концерта и голосования стала одним из участников XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024», который состоится в Псковской области 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Оба коллектива показали себя с лучшей стороны и достойны принять участие в фестивале "Добрый рок-2024", но есть правила!» - напомнил Андрей Семенов.

При очном голосовании в клубе голоса распределились так:

«Теплая кофта» - 32 голоса,

«Сердце тру» - 37 голосов.

В онлайн-голосовании с учетом выполненных условий группы набрали:

«Теплая кофта» - 99 голосов,

«Сердце тру» - 171 голос.

От организаторов фестиваля группы получили по 10 голосов.

«Для того, чтобы быть объективными, мы проверили подписку голосовавших на их участие в сообществе фестиваля, наличие репостов в профиле голосовавшего, и пришли к выводу, что активно и внимательно читают посты на стенах любимых групп далеко не все подписчики. Повторимся ещё раз, организаторы сняли с себя полномочия выбора групп ещё в самом начале отборочного сезона, выбор делаете именно вы - голосованием, с учетом всех озвученных условий!» - подчеркнул Андрей Семенов.

Итоговые цифры с учетом очного голосования и баллов от организаторов получились следующими:

«Теплая кофта» - 141 голос,

«Сердце тру» - 218 голосов.

.«Оргкомитет фестиваля сообщает, и это будет честным решением, что этим летом на крупнейшем опен-эйре с живой музыкой в нашем регионе однозначно встречаемся с группой "Сердце тру"! Наши искренние поздравления победителю!» - добавил Андрей Семенов.

Группа «Тёплая кофта» приглашается в следующий отборочный сезон фестиваля.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.