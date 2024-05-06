Общество

Множество специалистов федерального уровня приняли участие в создании киноальманаха «Забытые» - Антон Манихин

Множество специалистов федерального уровня приняли участие в создании киноальманаха «Забытые». Об этом руководитель региональной студии «Инсайт люди» Псков Антон Манихин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«"Забытые" – это художественный фильм-альманах. Он посвящен теме Великой Отечественной войны в нашей стране, мировом сообществе и странах Прибалтики. Он состоит из пяти новелл. Данный киноальманах является зеркалом предыдущей работы, которая носила название "Незабытые" о героях, которых мы уважаем и чтим, помним их жертву. Особенность этих проектов заключается в том, что над ним работали специалисты федерального уровня. Это и блогеры, и актеры театра и кино, и спортсмены, и дизайнеры», – рассказал Антон Манихин.

Премьера киноальманаха состоится 8 мая в павильоне «Газпром» на международной выставке-форуме «Россия». Кроме того, в течение месяца премьерные показы пройдут в 40 регионах России. Также фильмы будут доступны к просмотру на национальном видеохостинге Rutube.

Киноновеллы поднимают проблему важности сохранения исторической памяти, рассказывают о сносе памятников советским воинам, русофобии, героизации нацистов в европейских странах, попытках переписать историю и стереть память о героях Великой Отечественной войны.