Множество специалистов федерального уровня приняли участие в создании киноальманаха «Забытые» - Антон Манихин

Множество специалистов федерального уровня приняли участие в создании киноальманаха «Забытые». Об этом руководитель региональной студии «Инсайт люди» Псков Антон Манихин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Премьера киноальманаха состоится 8 мая в павильоне «Газпром» на международной выставке-форуме «Россия». Кроме того, в течение месяца премьерные показы пройдут в 40 регионах России. Также фильмы будут доступны к просмотру на национальном видеохостинге Rutube.
Киноновеллы поднимают проблему важности сохранения исторической памяти, рассказывают о сносе памятников советским воинам, русофобии, героизации нацистов в европейских странах, попытках переписать историю и стереть память о героях Великой Отечественной войны.