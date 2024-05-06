Экономика

Законопроект о появлении сервиса «второй руки» поддержал Центробанк

ЦБ поддержал законопроект о появлении сервиса «второй руки». В пресс-службе регулятора рассказали, что на основе опыта банков, которые уже сами добровольно используют сервис «второй руки», видна его эффективность как инструмента защиты от мошеннических действий.

Там также отметили, что он востребован среди социально уязвимых групп населения, их родственников и близких людей, пишут «Известия».

«Да, Банк России поддерживает этот законопроект. Регулятор еще несколько лет назад издал методические рекомендации, которые касались внедрения сервиса "второй руки". Он дает клиенту кредитной организации возможность по договоренности с родственником или знакомым назначить его своим помощником. Тот имеет право подтвердить переводы через дистанционные каналы или отклонить операцию в течение определенного срока», — пояснили в ЦБ.

В крупнейшие банки страны направили запросы на предмет актуальности законопроекта в качестве нового механизма по борьбе с мошенниками.