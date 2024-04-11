В России и мире

На Солнце произошли пятая и шестая сильнейшие вспышки за последние две недели

Ученые зарегистрировали две вспышки самого высокого класса Х на Солнце в среду. За последние две недели зафиксировано более четырех вспышек такого класса, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«8 мая в 08.09 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S22W11) зарегистрирована вспышка X1.0 продолжительностью 51 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, - говорится в сообщении.

Отмечается, что вспышка сопровождалась выбросом корональной массы.

Кроме того, вспышка такой же мощности произошла в 04:41 мск. Всего в среду ученые зарегистрировали восемь вспышек: шесть вспышек класса М и две - X.

За последние две недели ученые зарегистрировали на Солнце четыре вспышки самого высокого класса X (вспышку X1.7 и X4.5, а также две вспышки X1.3) и большое количество вспышек класса М. Вспышки в среду стали пятой и шестой по счету, пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.