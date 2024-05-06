Общество

Почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты к 9 Мая от Соцфонда

Социальный фонд России направил выплаты ко Дню Победы почти 10 тысяч участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые проживают в РФ и Прибалтике.

«Социальный фонд обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тыс. ветеранов, проживающих в России и Прибалтике», - говорится в сообщении.

Согласно указу президента, сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Отмечается, что всем участникам и инвалидам войны средства были без заявления перечислены в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением, пишет ТАСС.

«С учетом этих выплат средний доход участников и инвалидов Великой Отечественной войны по линии Социального фонда сегодня составляет 64,6 тыс. рублей в месяц», - уточнили в фонде.