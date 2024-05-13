Происшествия

В Себеже мужчину подозревают в попытке дать таможеннику взятку в долларах и евро

Себежский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок 2 месяца в отношении мужчины, который обвиняется в покушении на дачу взятки (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 4 мая мужчина, находясь в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области, попытался передать сотруднику таможни взятку в размере 100 долларов США и 100 евро за оказание содействия в беспрепятственном пропуске через таможенный пост с превышением нормы ввоза товаров для личного пользования по весовым показателям на человека.

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку таможенный инспектор отказался от получения взятки. Также преступные действия пресекли сотрудники ОПК Псковской таможни и ЛО МВД России на станции Великие Луки.