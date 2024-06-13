Происшествия

Создавшим нарколабораторию в Порховском районе грозит пожизненное заключение

Двоих жителей Тульской области, мужчин 1988 и 1994 годов рождения, обвиняют в организации нарколаборатории в Порховском районе (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Предварительным расследованием установлено, что с июля по ноябрь 2023 года обвиняемые, являясь участниками организованной преступной группы, в жилом доме в Порховском районе оборудовали химическую лабораторию, с помощью которой произвели более 260 кг наркотического средства, являющегося производным N-метилэфедрона. Наркотик предназначался для последующего сбыта потребителям через тайники.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли наркотическое средство.

Санкция наиболее строгого наказания по данным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.