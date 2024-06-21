Происшествия

Закрытый погранпереход в Нарве спровоцировал очереди на границе с Псковской областью

Временное закрытие пограничного пункта пропуска в Нарве привело к образованию очередей на пограничных пунктах пропуска в Лухамаа и Койдуле на границе с Псковской областью. Среди тех, кто направляется на юг, много пассажиров автобусов, чьи рейсы были отменены в субботу, об этом 23 июня пишет ERR.

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В связи с закрытием пограничного пункта пропуска в Нарве автобусная компания Lux Express отменила все свои рейсы Таллин — Санкт-Петербург. Несмотря на то, что компания начала предупреждать пассажиров заранее, некоторые из них всё же появились на таллинском автовокзале, пишет «Фонтанка.ру».

«За 15 минут до отправления я узнал, что автобуса не будет», — рассказал Дмитрий в разговоре с телеканалом ETV, добавив, что не получал сообщений об отмене рейсов.

Руководитель Lux Express Estonia Ингмар Росс сообщил, что компания работает с клиентами над поиском решения в каждом конкретном случае. Однако оператор не смог перенаправить свои автобусы на другие пограничные пункты пропуска. «Мы рассматривали (в пятницу - ред.) возможность перенаправления автобусов в Лухамаа или Койдулу, но разрешение на движение автобуса не дает нам на это права, а российская пограничная служба, скорее всего, не согласилась бы на такую экстренную меру», — заявил Ингмар Росс.

Обстановка на контрольно-пропуском пункте в Нарве в субботу была тихая. На границе было лишь несколько человек, которых перенаправляли на другие пограничные пункты. В то же время ожидание на автомобильном и пешеходном переходах в Лухамаа увечилось до 16 часов, а в Койдуле — до шести, пишет ERR. Как рассказал Иво Устар, начальник оперативного отдела департамента полиции и погранохраны, те, кто хочет перейти границу, «должны набраться терпения».

«Хуже всего приходится тем, кто уже пересек эстонскую границу, но еще не добрался до России, где время ожидания иногда может достигать 2–3 часов», — заявил Иво Устар.

Ранее эстонская сторона сообщила о намерении остановить работу пункта пропуска «Нарва» с 09:30 до 12:00 23 июня. Пункт пропуска «Ивангород» на российской стороне в это время решили не закрывать. Еще раньше в Нарве скопились огромные очереди на границе из-за того, что Эстония накануне решила досрочно закрыть проход в Россию из-за большого количества ожидающих на мосту Дружбы. В результате людям пришлось ночевать на улице.