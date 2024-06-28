Происшествия

Семья полицейских в Порхове помогла соседке вернуть похищенные мошенниками деньги

Семья сотрудников органов внутренних дел в Порхове помогла соседке вернуть похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Видео: МВД России

Оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по Порховскому району старший лейтенант полиции Олег Буров находился дома в свободное от службы время. Он обратил внимание на незнакомца, который вошел в дом его пожилой соседки, вышел с пакетом и уехал на такси. Полицейский решил навестить пенсионерку, которую уже давно знает, и расспросить ее о госте. Женщина рассказала, что недавно ей позвонил неизвестный, представился врачом и сообщил, что ее соседка попала в ДТП и ей срочно необходимы деньги на лечение. Она передала курьеру свои сбережения в сумме 250 тысяч рублей, а также простыни и полотенца.

Олег Буров немедленно доложил о факте мошенничества в дежурную часть и описал такси, на котором уехал подозреваемый.

«Вместе с супругой, участковым уполномоченным полиции ОМВД старшим лейтенантом полиции Дианой Буровой, он выехал в центр города. Тем временем от коллег из Госавтоинспекции поступила информация от водителя остановленного такси. Он сказал полицейским, что пассажир вышел возле отделения банка. Олег и Диана Буровы направились туда и задержали ученика девятого класса местной школы, который пытался перевести деньги на счет своих анонимных работодателей. У него изъяли банковскую карту, смартфон, пакет с вещами и деньги, которые будет возвращены владелице», – отметила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Устанавливается возможная причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.