Спорт

Более ста спортсменов приняли участие в Олимпийском дне в Острове

На городском обновленном стадионе Острова состоялся Олимпийский день, приуроченный к Дню Молодежи. В празднике приняли участие более 100 любителей физкультуры и спорта, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

«К участникам Олимпийского дня с приветственным словом обратилась заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, которая от имени муниципальных властей поздравила всех с Днём молодёжи, пожелала крепкого здоровья, спортивных успехов, отличной физической формы и хорошего праздничного настроения.

Затем островичи разных возрастов и уровня подготовки приняли участие в открытых тренировках по боксу и футболу. Также, были организованы состязания на баскетбольной, мини-футбольной и волейбольных площадках. Желающие могли позаниматься на воркаут-площадке и пробежать по новой легкоатлетической дорожке.

«Всё это стало возможным благодаря появлению на территории стадиона «умной» спортивной площадки в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». С праздником, ребята!» - поздравил молодежь глава района.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова