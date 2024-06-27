Общество

В Госдуме поддержали идею вернуть в школах оценки за поведение

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») поддержала предложение вернуть оценку за поведение в школьный табель, отметив необходимость определения критерия выставления такой оценки.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что в Совете предлагают вернуть в школы оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ тех, у кого неудовлетворительная оценка. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее также сказал, что министерство не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления, пишет РИА Новости.

«Я поддерживаю идею вернуть оценку за поведение в школьный табель. Главное теперь определить критерии возможного выставления такой оценки, чтобы не было "перегибов на местах"», - написала Буцкая в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавила, что один из базисных навыков, который ребёнок должен вынести из школы - умение хорошо себя вести в обществе.

«Уверена, что оценка за поведение охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны. Хамство и свобода мысли - это разные понятия», - добавила она.