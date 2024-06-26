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Эксперт объяснила изменение порядка выплаты задолженности по кредитам

С 1 июля изменился порядок выплаты задолженности по кредитам. Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская рассказала, в чем заключается цель нововведений.

Согласно изменениям, внесенным в законодательство, с 1 июля банк может потребовать от заемщика застраховать заложенное имущество, а также повысить ставку по ипотеке, если страховка не оформлена. Это продолжение политики Банка России по сдерживанию необеспеченного кредитования, отметила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

«Началась эта политика с введения и последовательного ужесточения макропродунциальных лимитов. Это лимиты, позволяющие кредитным организациям иметь только определенное количество заемщиков с высокой долговой нагрузкой – для того, чтобы избежать рисков по ссудным потерям, а также для того, чтобы оградить самих заемщиков от взятия на себя непосильных обязательств, которые впоследствии могут привести к персональному дефолту», – уточнила Александра Пожарская.

Повышение процентных ставок при отказе заемщика от страхования рисков происходило и ранее, продолжила она.

«Будут повышаться процентные ставки при отказе заемщика от страховки. Но это и раньше происходило. Если есть вероятность, что заемщик не справится со своими обязательствами, и он не хочет этот риск страховать самостоятельно, то банки действительно повышают процентные ставки. Но значительно повышать их они не будут. Во-первых, регулятор этого не одобрит, во-вторых, если банк будет такое практиковать, то потребитель выберет другую кредитную организацию», – добавила Александра Пожарская.

По ее словам, если заемщик не справляется с обязательствами, самое разумное – открыто обсудить это с кредитором.

«Для любого кредитора восстановивший свою платежеспособность клиент гораздо лучше, чем дефолтный, который ушел в просрочку и в банкротство. Поэтому банки, если с ними вовремя разговаривать и обсуждать возможные варианты решения проблемы, идут навстречу, поскольку просрочка висит на балансе, на нее нужно начислять резервы. Многие банки предлагают собственные программы реструктуризации, рефинансирование кредитов. Для этого есть инструментарий кредитных и ипотечных каникул», – подчеркнула Александра Пожарская.

По ее словам, политика Центробанка обеспечивает устойчивость финансовой системы и при этом защищает права потребителя, пишет радио Sputnik.

«Инструментарий для защиты прав потребителя на финансовом рынке за десять лет серьезно изменился. Есть много новых норм, правил и законов, которые не позволяют участникам рынка манкировать своими обязательствами и дают возможность потребителю, когда он не нарушает правил, договоров и соблюдает все меры безопасности, свои права отстоять достаточно быстро, грамотно, безболезненно, иногда даже без участия юриста. Растет сознательность потребителя, растет уровень финансовой грамотности и платежная дисциплина. У нас на самом деле один из самых низких в мире уровней просрочки и не слишком высокий уровень закредитованности», – подытожила Александра Пожарская.