Общество

Определены победители голосования на приз фестиваля «Добрый рок - 2024» в номинации «Мое открытие»

Определены победители голосования на приз фестиваля «Добрый рок - 2024» в номинации «Мое открытие». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, первое место заняла группа «Радиопомехи» (478 голосов), второе - Urban Strip (266 голосов), а третьими стали «7 отличий» (188 голосов).

Голосование проводилось в социальной сети «ВКонтакте». «Поздравляем группы и их активных помощников!» - добавили организаторы фестиваля.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.