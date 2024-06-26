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Безвозмездные платежи с уходящего из РФ бизнеса превысили прогноз в 40 раз

Безвозмездные платежи с уходящего из России бизнеса превысили прогноз в 40 раз, следует из данных «Электронного бюджета»: по результатам первых шести месяцев текущего года госбюджет получил 84 млрд рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран, в то время как в финансовый план заложено всего 2,1 млрд.

По сравнению с I полугодием 2023 года в 2024 году рост поступающих в казну платежей составил 2,5 раза. На это повлияло также завершение сделок с компаниями, которые заявили об уходе давно, но завершили сделки лишь в этом году: например, Danone, Hewlett-Packard (HP), Hyundai. Кроме того, такую динамику можно объясниться.

Безвозмездные поступления распределяются очень неравномерно — от трех до пяти месяцев, поэтому в бюджет могли поступить средства от договоренностей, которые заключались еще в прошлом году, подтвердил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Если в бюджет прошлого года закладывались доходы от «налога на выход» в размере 114,5 млрд, то плановые поступления по этой статье на 2024-й сократили до 2,1 млрд, а на 2025–2026 годы прогноз вообще нулевой, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы (ФГ) «Финам» Ольга Беленькая.

При этом спикер отметила, что выход нерезидентов продолжается. Тем временем безвозмездный сбор не только носит обязательный характер, но и его минимальный порог повышен с 10 до 15% от стоимости активов, пишут «Известия». По словам эксперта, из-за всех этих факторов доходы бюджета оказались выше плановых.

«В бюджет этого года заложены рекордные расходы в 37,2 трлн, что почти на 15% выше уровня 2023-го. При этом план по доходам — 35,1 трлн. С учетом дефицита казны в 2,1 трлн для Минфина любой доход, в том числе от безвозмездных платежей, важен», ― подчеркнула Ольга Беленькая.

