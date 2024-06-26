В России и мире

После отмены льготной ипотеки спрос на кредит упадет на 20–50%, сообщили эксперты

Спрос на ипотеку для покупки жилья на первичном рынке после отмены кредитов с господдержкой в среднесрочной перспективе снизится на 15–20%, оценил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Это связано с опережающим спросом последних месяцев, пояснил он.

«В мае количество заявок на льготные кредиты выросло на 44%, в первую половину июня, до того момента как банки стали ограничивать одобрение и выдачу льготных кредитов, интерес к ипотеке на новостройки был выше почти на 20% относительно майских значений», — уточнил Ильдар Хусаинов.

В «Абсолют Банке» потенциальное падение спроса после завершения программы льготной ипотеки и ужесточения условий по семейной оценили в 30–50%, пишут «Известия». Зампредседателя кредитной организации Антон Павлов пояснил, что в целом на госпрограммы сейчас приходится порядка 80–90% выданных ипотечных кредитов.

По версии директора департамента розничных продаж «Новикома» Ивана Беляева, часть потребителей откажется от покупки первичного жилья в пользу вторичной недвижимости. Он оценил: спрос на первичку может упасть до 50%, а на вторичку — вырасти до 20%.