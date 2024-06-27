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Общество

В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий

01.07.2024 12:45|ПсковКомментариев: 0

Группа депутатов ГД и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается не менять механизм индексации страховых пенсий, законопроект доступен в думской базе данных.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к страховой пенсии на индекс роста потребительских цен за прошедший год не с 1 февраля, а с 1 января каждого года, что, полагаем, будет являться оправданным и справедливым», - написано в пояснительной записке к законопроекту.

Один из авторов законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил журналистам, что в 2018 году в пенсионное законодательство были приняты поправки, согласно которым ввели специальный законодательный режим, таким образом индексация страховых пенсий проходит 1 раз в год, 1 января, пишет РИА Новости

«С 2025 года переходный период завершается, и плановая индексация будет осуществляться с 1 февраля на коэффициент инфляции и с 1 апреля - в зависимости от возможностей бюджета Фонда. Однако граждане уже привыкли к индексации с 1 января, и будет справедливо индексировать пенсии с начала года. Поэтому законопроектом предлагается вернуться в 2025 году к действующей схеме и проводить повышение размера пенсий с 1 января», - сказал Нилов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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