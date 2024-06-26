В России и мире

В России на 9% снизилось число бытовых преступлений

Число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось в России в 2024 году на 9%. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«В прошлом году число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось на 7%, в текущем - уже на 9%, - сказал он. - Положительно зарекомендовали себя кризисные центры, оказывающие поддержку лицам, находящимся в опасности. Поступающие из таких учреждений сигналы не только способствуют ранней профилактике преступлений на бытовой почве, но и снижают уровень их латентности».

Так, по словам министра, в 2024 году подмосковными полицейскими по результатам проверки каждого второго сообщения о жестоком обращении с детьми возбуждены уголовные дела.

В ходе заседания было отмечено, что на современном этапе перед субъектами профилактики стоит принципиально новая задача - адресное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей, пишет ТАСС. «Они не должны выпадать из поля зрения региональных и местных властей, им необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, организовать реабилитацию, содействовать в трудоустройстве и получении образования», - отметил Владимир Колокольцев.