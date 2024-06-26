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В России и мире

В России введут контроль за формированием стоимости жилья

01.07.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

В России планируют ввести статистику стоимости жилищного строительства. Это следует из ответа замминистра Минэкономразвития Сергея Назарова вице-спикеру Госдумы (ГД) Борису Чернышову, который ранее обратился с таким предложением в правительство.
«Минэкономразвития в целом не возражает против включения показателя (стоимости жилищного строительства. — Ред.) в федеральный план статистических работ (ФПСР) и считает целесообразным Минстрою проработать предложения Росстата о разработке новой методологии его расчета и определении источника первичных данных», — говорится в документе.

В нем сообщается, что Росстат в своем письме в министерство выразил готовность принять участие в этой работе, а также в случае решения о включении показателя в ФПСР инициировать процесс внесения в него изменений.

Статистику стоимости жилищного строительства Росстат перестал вести с 2022 года, пишут «Известия». В ведомстве пояснили, что ранее этот показатель формировался «на основе сведений о введенной в отчетном периоде площади помещений отдельно стоящих зданий жилого назначения квартирного типа, к которым относятся многоквартирные дома (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и индивидуальных домов)».

«В настоящее время такие многоквартирные дома строятся редко, что приводит к отсутствию сведений для расчета показателя по целому ряду субъектов на протяжении длительного периода», — отметили в Росстате.

Источник: Псковская Лента Новостей
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