Общество

Стало известно, как избежать боли в боку на тренировке

Отказ от употребления фруктовых соков и других сладких напитков снижает вероятность возникновения колющей боли в боку во время тренировки. Также неприятных ощущений можно избежать, если не наедаться перед занятиями. Об этом изданию LiveScience рассказал Эндрю Лавендер, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин в Университете Федерации (Австралия)

Он объяснил, что, в соответствии с научной теорией, боль в боку во время выполнения физических упражнений, таких как бег, гребля или ходьба, вызвана недостаточным притоком крови к диафрагме. Это крупная мышца, которая находится под ребрами и «втягивает» воздух в легкие. Ученые предполагали, что кровь «оттекает» от диафрагмы и концентрируется в мышцах конечностей (рук и ног) при их усиленном задействовании.

Другое объяснение заключается в том, что причиной боли может быть ритмичная «тряска», которую испытывает все тело на тренировках. Постоянные колебания создают нагрузку на связки, которые прикрепляют органы брюшной полости к диафрагме. Именно поэтому покалывание в боку возникает во время плавания, гребли или езды на велосипеде, упражнений, требующих многократных повторений одних и тех же движений, передает «Газета.Ру».

В опубликованном в 2000 году исследовании в журнале Medicine & Science in Sports & Exercis авторы предположили, что наиболее вероятной причиной покалывания является то, что внутренний и внешний слои брюшины (тонкой полупрозрачной серозной оболочки, покрывающей внутренние стенки брюшной полости) трутся друг о друга.

По словам Лавендера, колющая боль появляется как у новичков, так и у высококвалифицированных спортсменов. Снизить риск ее возникновения можно двумя способами.

Учеными установлено, что употребление фруктовых соков и спортивных напитков с высоким содержанием сахара с гораздо большей вероятностью вызывают колющие ощущения, чем простая вода или отсутствие жидкости. По этой причине лучше избегать их употребления до или во время занятий.

Также не рекомендуется тренироваться, если с момента последнего приема пищи не прошло 60-90 минут. Особенно осмотрительными нужно быть людям, употребляющим продукты с высоким содержанием клетчатки или жира. Их длительное переваривание и последующее занятие «на сытый желудок» может спровоцировать боль в боку.