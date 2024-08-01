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Гражданина Южной Азии осудили в Печорах за организацию незаконной миграции

02.08.2024 11:06|ПсковКомментариев: 0

Гражданина Южной Азии, организовавшего незаконный транзитный проезд шестерых иностранцев в страны Евросоюза, осудили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону. 

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники пограничного управления задержали гражданина Южной Азии, который подозревался в организации незаконного транзитного проезда иностранных граждан. В январе текущего года он оказал помощь соотечественникам, которые имели намерения незаконно пересечь государственную границу из России в страны Евросоюза. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Решением Печорского районного суда задержанного признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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