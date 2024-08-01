Происшествия

Жителя Опочки подозревают в убийстве сожительницы

Житель Опочки подозревается в убийстве сожительницы в ходе ссоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

3 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире жилого дома в городе Опочке тела 45-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан сожитель погибшей, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, 3 августа между сожителями произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой подозреваемый ударил женщину ножом в область туловища, от чего пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.