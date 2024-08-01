Происшествия

Доверчивые великолучане стали жертвами мошенников

Несколько жителей Псковской области лишились доступа к своим аккаунтам из-за действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанину 1958 года рождения 2 августа поступил звонок от «сотрудника пенсионного фонда». Мошенник заявил о необходимости перерассчитать пенсию и сказал сообщить коды из СМС-сообщений для доступа к порталу государственных услуг. Пострадавший предоставил свои персональные данные, в результате его учетную запись на сервисе заблокировали.

В этот же день неизвестный позвонил 25-летней жительнице Великих Лук. Звонивший представился сотрудником сотовой компании и убедил девушку продлить договор на обслуживание сим-карты. Великолучанка сообщила необходимые для входа на сайт «Госуслуг» данные — ее аккаунт взломали и заблокировали.

Аналогичный случай зарегистрирован в ОМВД России по Островскому району. 56-летняя местная жительница лишилась доступа к своей странице в результате диалога с лжеработником сотового оператора.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 Уголовного Кодекса РФ. Расследование дел продолжается.