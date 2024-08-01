Происшествия

Житель Смоленска предстанет перед судом за серию краж со взломом из псковских квартир

Прокуратура города Пскова направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, совершившего серию краж из квартир псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по обвинению жителя Смоленска в совершении шести преступлений. Это пять краж чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, одна из них с причинением значительного ущерба гражданину, а также кража с банковского счета.

В ходе следствия установлено, что мужчина приехал в Псков и при помощи специальных приспособлений вскрывал двери, проникая внутрь квартир, похищал деньги, золотые украшения, причинив ущерб гражданам на суммы от 50 000 до 200 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.