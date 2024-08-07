Происшествия

Пскович получил «повестку» и лишился доступа к аккаунту на «Госуслугах»

33-летний пскович лишился доступа к аккаунту сервиса государственных услуг в результате действий мошенников 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшему поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником суда. Злоумышленник заявил, что мужчине необходимо срочно получить повестку. В ходе диалога пострадавший сообщил свои персональные данные, а следом — код из СМС-сообщений. Незнакомец получил доступ к личному кабинету, а после заблокировал его.

По факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ.