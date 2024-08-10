Происшествия

Дом и хозяйственная постройка сгорели в Псковской области

В ходе двух техногенных пожаров сгорели дом и хозяйственная постройка в Псковской области за прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Первый пожар произошёл 10 августа в садоводческом некоммерческом товариществе «Медик» в Порховском муниципальном округе на улице Хвойной. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 23:02.

В ходе распространения огня сгорела крыша, а также выгорел дом по всей площади. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на входе в дом.

Для тушения пожара привлекались две единицы техники и четыре человека личного состава.

Второй пожар произошёл в деревне Ваймицы Псковского района на Никольской улице. Информация о возгорании поступила в ночь с 11 на 12 августа в 2:02.

В ходе распространения огня одна хозяйственная постройка полностью сгорела. Вторую постройку удалось спасти, но в ней повреждена кровля. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке.

Для предотвращения огня на месте работали две единицы техники и шесть человек личного состава.