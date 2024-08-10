Происшествия

Артиллерийский снаряд и миномётную мину нашли рядом с псковской Серёдкой

Артиллерийский снаряд и миномётную мину обнаружили в Псковском районе вблизи деревни Серёдка 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Недалеко от деревни Серёдка в лесном массиве группой разминирования поисково-спасательного отряда были обнаружены два взрывоопасных предмета. Специалисты поисково-спасательного отряда идентифицировали среди них один артиллерийский снаряд калибра 105 мм и миномётную мину калибра 82 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).