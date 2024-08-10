Происшествия

Жителя псковской деревни Неелово подозревают в хищении денег с банковской карты

Хищение денег с банковской карты раскрыли полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С заявлением в ОП №1 УМВД России по городу Пскову обратилась 36-летняя псковичка. Ранее она утратила свою банковскую карту. Нашедший ее неизвестный решил воспользоваться чужими деньгами и оплатил покупки более чем на 3 000 рублей.

Полицейские по горячим следам установили подозреваемого, им оказался житель деревни Неелово Псковского района, мужчина 1977 года рождения. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.