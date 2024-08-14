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Трижды судимый мужчина проник в квартиру через балкон и украл телевизор у великолучанки

15.08.2024 13:55|ПсковКомментариев: 0

Кражу телевизора раскрыли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, вечером 11 августа из квартиры дома на улице Малышева неизвестный похитил телевизор Toshiba. Злоумышленнику удалось проникнуть в помещение через незапертую балконную дверь. В результате 19-летней потерпевшей, владелице техники, нанесен ущерб в размере 10 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и применения служебно-розыскной собаки был установлен подозреваемый: трижды судимый житель Великолукского района, мужчина 1996 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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