Происшествия

Трижды судимый мужчина проник в квартиру через балкон и украл телевизор у великолучанки

Кражу телевизора раскрыли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 11 августа из квартиры дома на улице Малышева неизвестный похитил телевизор Toshiba. Злоумышленнику удалось проникнуть в помещение через незапертую балконную дверь. В результате 19-летней потерпевшей, владелице техники, нанесен ущерб в размере 10 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и применения служебно-розыскной собаки был установлен подозреваемый: трижды судимый житель Великолукского района, мужчина 1996 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.