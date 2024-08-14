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Псковичка рассказала, как мошенники под видом сотрудников ФСБ пытались обмануть ее на крупную сумму

Псковичка Наталья в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) поделилась своей историей звонков и сообщений от мошенников, которые пытались с помощью психологических уловок завладеть ее средствами.

Наталье пришло сообщение якобы от ее руководителя следующего содержания: «С тобой свяжутся сотрудники ФСБ, в нашей организации идет проверка по фактам экстремизма. Пообщайся с ними». В то время реальный начальник Натальи находился в отпуске. Эти «сотрудники» почти заставили Наталью продать автомобиль.

Мошенники используют изощренные методы обмана. В частности, Наталья утверждает, что номер телефона, с которого звонили мошенники, является точной копией телефона доверия ФСБ.

«Представился сотрудником ФСБ, все очень официально. Постоянно просили, чтобы никого не было рядом и никому не говорила об этой беседе. С шефом категорически связываться нельзя, он находится под следствием, а я фигурант дела. Говорил, что от моего имени заявки на кредиты более чем в 20 банках за последние двое суток и попытка перевода средств 300-400 тысяч на имя Волобуева*», - рассказала Наталья.

«Сотрудники ФСБ» выясняли у женщины, знает ли она некого Волобуева*, рассказывали о его принадлежности к экстремистам. «Он находится на Украине. Они обвиняют меня в экстремизме, и мне еще надо доказывать, что я не экстремист», - продолжила Наталья.

Мошенники рассказали женщине об их предположении, что она может является жертвой экстремизма, но нужно провести расследование. Они уточняли, знает ли Наталья о существовании Росфинмониторинга. «Мне сказали, что именно эта организация будет заниматься расследованием. Нужны все мои документы, собственность, которая у меня есть», - поделилась Наталья.

«Мне с самого начала казалось это все нелогичным, но останавливало то, что пишет мой шеф. Плохо было то, что я не могу с ним связываться. Все происходило непрерывно. Говорили о статье о неразглашении», - рассказала псковичка.

Женщину просили под запись говорить определенные фразы, от выполнения этих условий Наталья отказывалась. Тогда ей поясняли, что обвинения в экстремизме с нее снять не могут, все ее имущество под угрозой, автомобиль выставлен на черном рынке.

В итоге Наталья не повелась на уловки мошенников и не стала переводить им деньги и передавать какие-либо сведения.

* бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев признан в РФ иноагентом