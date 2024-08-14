Происшествия

Общение в мессенджере закончилось для псковича потерей денег

41-летний житель Пскова лишился 8 000 рублей после общения со «знакомым» в мессенджере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию и рассказал, что ему пришло сообщение от знакомого, который попросил одолжить деньги. Злоумышленник прислал ссылку на банковский счет, а потерпевший перевел ему 8000 рублей. После этого «знакомый» перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства случившегося.