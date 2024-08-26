Происшествия

Три возгорания мусорохранилищ ликвидировали за сутки в Пскове

Три возгорания мусорохранилищ произошли за сутки в Пскове, предположительные причины всех трех пожаров - неосторожное обращение с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

В ночь на 1 сентября в 00:03 на улице Красноармейской произошло возгорание в мусоросборочной камере. К тушению возгорания привлекались одиннадцать специалистов и четыре единицы техники.

31 августа в 19:28 на улице Байкова произошло возгорание в другой мусоросборочной камере. В этот же день в 22:43 поступило сообщение о возгорании на контейнерной площадке на улице Космической.