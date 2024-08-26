Происшествия

Житель Пскова заключён под стражу за убийство на «заброшке» в Петербурге

Невский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Фото: архив ПЛН

Следствие полагает, что 28 августа не позднее 14.00 мужчина, находясь на участке местности за заброшенным дворцом культуры «Невский», расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом №32, нанес два удара неустановленным предметом женщине в область груди. Потерпевшая скончалась на месте.

Нападавший был задержан 31 августа. В этот же день ему предъявили обвинение в убийстве. Под арестом он останется до 29 октября. Вину признал.