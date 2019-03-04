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Российский производитель захотел поддержать геев пельменями

Пензенский производитель пельменей «Кондольские» пообещал 50-процентную скидку на свою продукцию представителям всех сексуальных меньшинств. Об этом пишет «Лента.ру», со ссылкой на группу «Кондольских» во «ВКонтакте».

Источник: РИА «Новости»

Чтобы получить «пельмешки по выгодной цене», представители ЛГБТ должны прийти в магазин с партнером.

С помощью акции производитель решил продемонстрировать прогрессивность и толерантность. «Наше руководство требует европейского отношения к клиентам», - поясняется в объявлении во «ВКонтакте».

Часть подписчиков «Кондольских» с юмором отреагировала на акцию. В комментариях под постом мужчины шутят, что ради скидки им захотелось стать гомосексуалами. Другие указали производителям на неуместный сарказм. Кое-кто отметил, что гораздо разумнее устроить такую акцию для пенсионеров и малоимущих.

Комментарии под записью в группы наводнили сообщения местных жителей с оскорблениями представителей ЛГБТ. Некоторые из них заявили, что больше не станут покупать продукцию компании.