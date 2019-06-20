В России и мире

В Минздраве объяснили значительный рост заболеваемости ВИЧ в России

В Минздраве РФ прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

Издание «РБК» сообщило 3 июня, что количество регионов с эпидемией ВИЧ за три года выросло более чем на 40% - в 13 субъектах инфицированы более одного процента населения, при этом 70% заболевших - люди в возрасте 30 - 50 лет.

«Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Напомним, всего в 2018 году в России ВИЧ-инфекцию выявили почти у 86 тысяч человек. При этом 71% новых случаев заражения у взрослых и у 83% у детей выявляются на ранних стадиях. В целом в стране зарегистрировано 896 тысяч человек с вирусом иммунодефицита, под диспансерным наблюдением находятся 712,5 тысячи, уточнили в ведомстве.

По данным Минздрава, в 2018 году каждый четвертый житель России проверил свой ВИЧ-статус. Подчеркивается, что ведомство работает с каждым регионом отдельно по сокращению заболеваемости.

В мае замминистра здравоохранения Олег Салагай, выступая на заседании комитета Госдумы, заявил, что около ста тысяч человек в России не знают о своем ВИЧ-статусе. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что таких среди инфицированных около 25 процентов.