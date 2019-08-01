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Девушка, которую при задержании на субботней акции сотрудник полиции ударил в живот, обратилась с заявлением в СКР

Задержанная на митинге 10 августа в Москве Дарья Сосновская обратилась в следственный комитет с заявлением о совершении преступления после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции.

«Заявление подано к руководителю отдела СК по Тверскому району Москвы. Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве», - сообщила «Интерфаксу» ее адвокат Татьяна Молоканова, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

В заявлении девушка просит СК возбудить дело на ударившего ее сотрудника полиции по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств» (п «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным адвоката, в заявлении Сосновская указывает, что примерно в 20.10 в субботу она вышла из магазина и, двигаясь по улице Забелина, увидела, как сотрудники полиции ведут человека с признаками инвалидности, выворачивая ему руки. Девушка пояснила, что на ее замечание отпустить инвалида, полицейские не отреагировали.

«Пройдя несколько шагов, я обернулась и увидела, что на меня бегут сотрудники полиции в шлемах, масках, касках, бронежилетах и с дубинками. Полицейские подбежали ко мне и, не представившись, не предъявив мне своих служебных удостоверений, не предъявляя каких-либо требований, схватили меня за обе руки, в одной из которых был зонтик, и закрутили их резкими движениями за спину. От этого я испытала очень сильную боль, с меня на землю упали очки. Я крикнула, чтобы мне подняли мои очки. Сотрудники полиции поволокли меня в сторону автозака. В какой-то момент у сотрудника полиции, который выкручивал мне правую руку, упала на землю резиновая дубинка. Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа», - говорится в заявлении Сосновской.

Далее она поясняет, что от удара испытала сильную боль и нехватку воздуха. Но кроме этого, отмечает задержанная, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак.

«11 августа в месте удара в живот сохранялась боль, а также очень сильно болела голова и тошнило. Поэтому я обратилась в травматологическое отделение городской поликлиники № 219 Москвы, где был поставлен диагноз: "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа"», - отмечает Сосновская.

Между тем осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что Сосновская после акции в отдел полиции не доставлялась. «По изложенной Сосновской информации проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление Росгвардии, представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Его напарник, который помогал проводить задержание, также не служит в подразделениях Росгвардии.