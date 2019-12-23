В России и мире

Стали известны самые дорогие города мира

Статистический ресурс Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира.

Источник: pixabay.com

В отчете компании за январь лидером по «индексу стоимости жизни» стал Цюрих.

Все места в первой пятерке распределились между швейцарскими городами. Следом за Цюрихом идут Базель, Лозанна, Женева и Берн.

В десятку также вошли Ставангер, Осло и Тронхейм (все - Норвегия), Рейкъявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

Самым дорогим российским городом признана Москва. У нее 251 место.

Все в списке указаны 440 городов. Как указывается на сайте сервиса, «индекс стоимости жизни» рассчитывается на основе цен в магазинах и ресторанах, цены проезда на транспорте, расходов на коммунальные услуги, а также на покупательной способности местного населения.